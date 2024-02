Mann verwüstet Gaststätte in Neumarkt

Eine Spur der Verwüstung hinterließ ein Mann am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in einem Gasthaus in Neumarkt.

Der 39-Jährige zerstörte die großflächige Glasscheibe des Schankbereichs, im Innenraum zerschmetterte er einen Großteil des Inventars sowie Gläser und Dekoration. Unmengen an Scherben sowie andere Gegenstände warf er im Anschluss auf die Straße, so dass die Feuerwehr zur Säuberung anrücken musste.

Der betrunkene Mann wurde noch vor Ort von Polizisten festgenommen. Der Gesamtschaden liegt geschätzt im hohen vierstelligen Bereich. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.