Mann von Zug überrollt – Mordprozess beginnt Ende Januar

Drei Männer sollen bei einem Streit einen Kontrahenten überwältigt und bewusstlos auf Bahngleise gelegt haben. Ein Güterzug überrollte den 48-Jährigen. Im Januar beginnt der Prozess wegen Mordes.

Sie sollen einen bewusstlosen Mann auf Bahngleise in Neumarkt in der Oberpfalz gelegt und so seinen Tod herbeigeführt haben: Der Prozess gegen drei Angeklagte wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen beginnt am 21. Januar. Dies teilte eine Sprecherin des Landgerichts Nürnberg-Fürth mit. Es seien Termine bis Anfang April geplant.

Die drei Männer im Alter zwischen 22 und 32 Jahren sollen im April in einer Monteurunterkunft in Neumarkt mit dem 48-Jährigen in Streit geraten sein. Dabei sollen sie den Mann überwältigt und letztlich bewusstlos auf Bahngleise gelegt haben. Ein Güterzug überrollte den Mann. Die drei Litauer sitzen seit April in Untersuchungshaft.

Der Lokführer des Güterzuges hatte den auf den Gleisen liegenden Mann damals noch bemerkt, aber nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Wenige Stunden nach dem Vorfall hatte die Polizei die drei Angeklagten festgenommen. Laut früheren Angaben der Staatsanwaltschaft hat einer der Angeklagten bestritten, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die beiden anderen schwiegen bislang. (dpa/lby)