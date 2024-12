Überhöhte Geschwindigkeit war die Ursache für einen Verkehrsunfall am …

Zu viel PS: Mann verliert die Kontrolle Überhöhte Geschwindigkeit war die Ursache für einen Verkehrsunfall am …

Zu viel PS: Mann verliert die Kontrolle Überhöhte Geschwindigkeit war die Ursache für einen Verkehrsunfall am …

Bei einer 32-Jährigen flog am Montagabend wohl ein Schutzengel mit. Die …

Auto prallt nach Überschlag gegen Baum Bei einer 32-Jährigen flog am Montagabend wohl ein Schutzengel mit. Die …

Auto prallt nach Überschlag gegen Baum Bei einer 32-Jährigen flog am Montagabend wohl ein Schutzengel mit. Die …

Schwere Verletzungen erlitt am Mittwoch ein Arbeiter in Sengenthal im Kreis …

Arbeiter fällt von Leiter – schwer verletzt Schwere Verletzungen erlitt am Mittwoch ein Arbeiter in Sengenthal im Kreis …

Arbeiter fällt von Leiter – schwer verletzt Schwere Verletzungen erlitt am Mittwoch ein Arbeiter in Sengenthal im Kreis …

Symbolfoto: Arno Bachert, pixelio.de