Mann wird Opfer von Love-Scamming

Ein Mann aus Burglengenfeld ist Opfer des sogenannten Love-Scammings geworden.

Er hatte an seine vermeintliche Partnerin, die er im Internet kennenlernte, einen dreistelligen Geldbetrag gesendet. Im Anschluss wurde er um weiteres Geld erpresst. Sollte der 44-Jährige nicht zahlen, würden die intimen Videos an seine Freunde und Familie verschickt und der Fall an das FBI übergeben werden, hieß es. Nachdem der Mann den Forderungen nicht nachkam, brach der Kontakt ab. Jetzt ermittelt die Kripo Amberg.