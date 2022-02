Marktleuthen: Dachstuhl in Flammen

Am Freitagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in Markleuthen, im Landkreis Wunsiedel, zu einem Kaminbrand, ohne Sachschaden verlief. Obwohl der zuständige Kaminkehrer den weiteren Betrieb der Feuerstelle im Haus untersagte, brach am frühen Samstagmorgen erneut ein Feuer aus.

Dabei geriet der gesamte Dachstuhl in Brand. Durch die starke Rauchentwicklung erlitten zwei Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden vorsorglich ins Klinikum Selb verbracht. Aufgrund des hohen Sachschadens übernahm die Kripo Hof die Ermittlungen.