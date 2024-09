Neue Chefärztin am Klinikum Weiden

Dr. Felicitas Johanning-Csik ist neue Chefärztin der Gefäßchirurgie am Klinikum Weiden. Die kommissarische Leiterin der Abteilung mit 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist nun offiziell Chefin der Fachklinik. Das Besondere daran: Sie hat die Gefäßchirurgie am Standort von Anfang an mit aufgebaut. Dr. Johanning-Csik stammt zwar aus Hameln, ist aber dennoch ein echtes Eigengewächs des Klinikums. Die neue Chefärztin hat seit 1993 ihre gesamte chirurgische Ausbildung in Weiden absolviert. Zusammen mit ihrem Vorgänger als Chefarzt baute sie die seit Mitte der 90er Jahre etablierte Gefäßchirurgie in Weiden zum inzwischen mehrfach zertifizierten Gefäßzentrum aus.

© Foto: Friedrich Peterhans, KNO

Bildunterschrift: Dr. Felicitas Johanning-Csik (Zweite von links) ist Chefärztin der Gefäßchirurgie bei den Kliniken Nordoberpfalz. Dazu gratulieren ihr KNO-Vorstand Michael Hoffmann (rechts), Ärztliche Direktorin Prof. Dorothee Bremerich und Klinikdirektor Timo Sonntag.