Marmorkrebse im Murner See

Im Murner See im Landkreis Schwandorf wurde eine Population des sogenannten „Marmorkrebses“ festgestellt.

Die Krebsart zählt in der EU zu den invasiven Arten, das heißt: Sie verdrängt heimische Krebse aus deren Lebensraum und soll mit hoher Wahrscheinlichkeit die Krebspest, eine tödliche Krankheit, übertragen. Im Murner See stellt der Marmorkrebs aber derzeit keine direkte Bedrohung für die Tierwelt dar. Aufgrund des sauren pH-Werts des Wassers leben dort keine heimischen Krebsarten. Damit die Tiere nicht in andere Gewässer kommen, werden Krebssperren installiert.

Die Krebspest wurde zudem bei keinem untersuchten Krebs festgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Scherentiere ursprünglich von Aquarianern ausgesetzt wurden. Badegäste des Murner Sees werden den Marmorkrebs in der Regel nicht zu Gesicht bekommen.