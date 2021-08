Pünktlich zum Ferienbeginn gilt im Kreis Schwandorf an den Schulen wieder die Maskenpflicht. Der Landkreis lag drei Tage in Folge über einer Inzidenz von 25. Deshalb gilt ab Sonntag die Maskenpflicht an Schulen wieder.

Die meisten Schüler dürfte das aufgrund der Sommerferien nicht betreffen. Aber in der ersten und letzten Ferienwoche findet an der sogenannten Sommerschule freiwilliger Unterricht statt, in dem Versäumnisse aus dem Schuljahr nachgeholt werden können.