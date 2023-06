Mehl statt Handy

Da staunte ein Mann aus Oberviechtach im Kreis Schwandorf nicht schlecht. Der 28-Jährige wollte über ebay-kleinanzeigen ein iPhone 14 Pro Max kaufen, das ihm per Nachnahme zugeschickt werden sollte.

Als er das Paket erhielt, öffnete er es sofort und hielt statt des Handys ein Paket Mehl in der Hand. Der Paketbote verweigerte die Rückgabe von 800 Euro, die er an den Verkäufer weiterleiten sollte mit der Begründung: der Geldfluss könne nicht so einfach gestoppt werden. Der Mann müsse sich aber keine Sorgen machen. Durch diese Aussage ganz und gar nicht beruhigt, erstattete der Betrogene umgehend Anzeige bei der Polizei.