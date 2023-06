Waldthurn hat Dorfwette gewonnen

Der Markt Waldthurn im Landkreis Neustadt an der Waldnaab hat sich gestern in einem ganz neuen Gewand präsentiert. Die Dorfheldentour 2023 vom Bayernwerk gemeinsam mit den Lokalfernsehsendern hat nämlich gestern in Waldthurn Halt gemacht – und dabei galt es, eine Wette zu erfüllen.

Gewettet wurde, dass es Waldthurn nicht schafft, den Hostauplatz in das alte Ägypten zu verwandeln — und das Ganze in fünf Stunden. Eine Wüste, große Pyramiden, eine Sphinx, 100 Katzen und vieles mehr mussten her. Die Waldthurner legten sich richtig ins Zeug und am Ende hieß es: Die Wette ist gewonnen! Für dieses Engagement gab es vom Sponsor — dem Bayernwerk — 3.000 Euro. Das Geld soll der Waldthurner Schule und dem Kindergarten zugutekommen.