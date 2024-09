Mehr meldepflichtige Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen

Die Zahl der Hochwasser-Toten in Bayern ist laut Polizei auf drei gestiegen. …

Hochwasser: Drittes Todesopfer in Bayern Die Zahl der Hochwasser-Toten in Bayern ist laut Polizei auf drei gestiegen. …

Hochwasser: Drittes Todesopfer in Bayern Die Zahl der Hochwasser-Toten in Bayern ist laut Polizei auf drei gestiegen. …

Dauerregen und steigende Pegelstände in Bayern Dauerregen und vereinzelte Überschwemmungen – das erwarten der Deutsche …

Dauerregen und steigende Pegelstände in Bayern Dauerregen und vereinzelte Überschwemmungen – das erwarten der Deutsche …

Inflation in Bayern geht auf 2,1 Prozent zurück Für Energie zahlen die Verbraucher im August weniger als vor einem Jahr, …

Inflation in Bayern geht auf 2,1 Prozent zurück Für Energie zahlen die Verbraucher im August weniger als vor einem Jahr, …

Günstigere Regionalklassen für viele Autofahrer in Bayern Die Kfz-Versicherer freuen sich über weniger Unfallschäden im Freistaat. Das …

Günstigere Regionalklassen für viele Autofahrer in Bayern Die Kfz-Versicherer freuen sich über weniger Unfallschäden im Freistaat. Das …

Foto: Bodo Schackow/dpa