Schon wieder haben Vandalen in Regensburg an mehreren Autos die Seitenspiegel abgetreten. Eine Polizeistreife bemerkte am Samstagmorgen am Weinweg acht beschädigte Fahrzeuge.

Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt, möglicherweise sind noch weitere Fahrzeuge in der Nähe betroffen. Von dem oder den Tätern gibt es bisher keine Spur. Erst an Neujahr gab es in der Regenstraße in Regensburg eine ähnliche Vandalismus-Serie an Autos.