Amberg: 100.000 Euro Lotto-Gewinn suchen Besitzer

Riesen Glück „zwischen den Jahren“ hatte ein Lottospieler aus Amberg: Er hat 100.000 Euro gewonnen! Jetzt muss sich der Glückspilz nur noch melden um sein verspätetes Weihnachtsgeschenk abholen zu können.

Bei der Ziehung am 28. Dezember hat der anonyme Tipper in einer Lotto-Annahmestelle in Amberg die Gewinnklasse 1 bei der Zusatzlotterie Super 6 erzielt. Der Gewinner oder die Gewinnerin soll sich in einer bayerischen Lotto-Annahmestelle oder direkt bei der Staatlichen Lotterieverwaltung melden. Der Gewinnanspruch besteht drei Jahre lang.