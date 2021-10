Mehrere Einbrüche in Hof

In Hof sind in den letzten Tagen mehrere Einbrüche verübt worden.

Im Bahnhofviertel brachen Unbekannte die Vorhängeschlösser von mehreren Kellerabteilen in Mehrfamilienhäusern in der Landwehrstraße und der Roonstraße auf. Die Diebe wurden aber nur in einem Abteil fündig und stahlen Haushaltsgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Aus einem Gartenhaus im Westen wurden diverse Einrichtungsgegenstände im Wert von 800 Euro gestohlen. Auch ein Büro wurde zum Ziel von Langfingern. In der Marienstraße verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu Büroräumen. Im Vergleich zu dem angerichteten Schaden fiel die Beute eher gering aus. In allen Fällen hat die Polizei Hof die Ermittlungen aufgenommen.