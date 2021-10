Durch die historische Stadt bummeln, mittelalterliches Flair erleben und nebenbei auch noch Shoppen – das können Sie heute beim Berchinger Sonntag im Landkreis Neumarkt.

Dort gibt es von 13 bis 17 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag mit Rahmenprogramm. Die Geschäfte in der Innenstadt haben geöffnet, auf einem bunten Markt warten Fieranten auf die Gäste, mehrere Flohmärkte kann man besuchen, Kinder haben Spaß mit dem Stadtquiz und kostümierte Schauspieler werben für ihr Theaterstück. Das ist aber lange noch nicht alles. Vorbeischauen in Berching heute zwischen 13 und 17 Uhr lohnt sich also.