Mehrere Einbrüche in Stadt und Landkreis Neumarkt

Eine ganze Reihe von Einbrüchen verzeichnete die Polizei in der Nacht von Dienstag in Stadt und Landkreis Neumarkt . Sie schlugen unter anderem in Pölling, Pavelsbach, Postbauer-Heng und in Lauterhofen zu.

Bei der Tat in Pölling drangen die Unbekannten in das Bürogebäude des Golfplatzes ein. Der genaue Beuteschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Gauner schlossen außerdem vier Golfkarts kurz und stellten drei in die Zufahrt. Mit einem Kart fuhren die Täter zum zweiten Tatort in Pölling, verübten dort einen weiteren Einbruch und fuhren wieder zurück zum Golfplatz. Im Golfplatzareal entstand ein Sachschaden in Höhe von mind. 5.000 €. Die Neumarkter Polizei bittet um Hinweise.