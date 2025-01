Eine Frau ist am frühen Freitagmorgen am S-Bahnhof in Postbauer-Heng im Kreis Neumarkt von einem Zug erfasst worden.

Die 24-Jährige, die unter Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln stand, bemerkte den einfahrenden Güterzug nicht. Im Vorbeifahren erfasste die Lok das Bein der Frau. Sie zog sich dabei eine blutende Schnittwunde zu. Der Rettungsdienst brachte das Opfer in ein Krankenhaus. Die Strecke war eine Stunde lang gesperrt, mehrere Züge hatten deshalb Verspätung.