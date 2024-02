Mehrere Mähroboter aus Lastwagen gestohlen

Unbekannte Diebe haben an einem Autohof in der Oberpfalz mehrere Mähroboter aus einem Lastwagen entwendet.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stand der Sattelzug zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt in der Nacht von Dienstag auf einem Autohof an der Autobahn 93 in Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf).

Wie viele Geräte genau gestohlen wurden, sei bisher nicht geklärt, sagte eine Polizeisprecherin. Den Wert der Beute schätzte die Polizei auf eine Summe im sechsstelligen Bereich. Die Beamten ermitteln wegen besonders schweren Diebstahls. (dpa/lby)