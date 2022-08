Mehrere Verletzte bei Brand durch explodierte Gasflasche

Mehrere Verletzte hat es bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neumarkt in der Oberpfalz gegeben. Eine Gasflasche sei nach ersten Einschätzungen in der Nacht auf Freitag auf dem Balkon einer Wohnung explodiert, teilte die Polizei mit. Warum es zur Entzündung gekommen war, blieb zunächst unklar.

Der Bewohner wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den 58-Jährigen in eine Spezialklinik. Vier weitere Hausbewohner im Alter zwischen 42 und 72 Jahren und zwei Ersthelfer erlitten Rauchvergiftungen. Auch sie brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben im oberen fünfstelligen Bereich. (dpa/lby)