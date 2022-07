Unfall in Hohenfels fordert 2.Todesopfer

Nach dem Unfall in Hohenfels im Landkreis Neumarkt, bei dem ein Auto in eine Menschengruppe am Fahrbahnrand fuhr, gibt es ein zweites Todesopfer. Die schwer verletzte 25-Jährige sei gestern im Krankenhaus verstorben, so ein Polizeisprecher.

Der schwer verletzte 40-jährige Mann liege weiterhin in der Klinik. Am Donnerstagabend war ein 20-Jähriger aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in eine Menschengruppe gerast. Ein 36-jähriger Mann starb noch an der Unfallstelle. Es wird nun untersucht, ob der Verursacher betrunken war oder Drogen genommen hat. Zudem prüfen die Ermittler, ob er zu schnell war oder ob es einen technischen Defekt gab.