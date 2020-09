Menschenkette gegen Stellenabbau

Beim Autozulieferer Continental in Regensburg sollen 2.100 Stellen wegfallen. Um die Arbeitsplätze zu erhalten, macht die IG Metall jetzt Druck.

Gemeinsam mit hunderten Beschäftigten wird heute von 13 Uhr 30 bis 14 Uhr 30 eine Menschenkette ums Conti-Werk in Regensburg gebildet. Damit soll ein Zeichen der Geschlossenheit an den Konzern-Vorstand nach Hannover gesendet werden. Dort tagt der Aufsichtsrat am 29. und 30. September.

Mit der Protestaktion wird der Konzern erstmals auch wirtschaftlich getroffen. Denn während der Menschenkette soll die Produktion stillstehen. Ein Grund für den Arbeitsplatzabbau ist die Verschärfung der Konjunkturkrise durch die Corona-Pandemie.