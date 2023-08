Milchlaster landet in einem Maisfeld

Ein Milchlaster ist im Landkreis Cham in einem Maisfeld gelandet. Der Fahrer verlor am Freitag kurz nach Mitternacht bei Rötz auf rutschiger und nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Lkw schlitterte von der Fahrbahn, streifte einen Baum und kam schließlich in dem Feld zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde der Dieseltank so stark beschädigt, dass circa 250 Liter Sprit austraten. Ein Bagger barg den Milchlaster aus dem Gelände. Im Anschluss wurde die verseuchte Erde ausgebaggert. Der Sachschaden am Lastwagen beläuft sich auf circa 100.000 Euro. Die Höhe des Flurschadens ist noch unklar.