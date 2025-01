Mindestens zehn Tote bei Hotel-Brand in türkischem Skigebiet

Die Starkwinde in Südkalifornien sind abgeflaut, die Feuerwehr gewinnt die …

Langsame Rückkehr in Brandgebiete von Los Angeles Die Starkwinde in Südkalifornien sind abgeflaut, die Feuerwehr gewinnt die …

Langsame Rückkehr in Brandgebiete von Los Angeles Die Starkwinde in Südkalifornien sind abgeflaut, die Feuerwehr gewinnt die …

Kalifornien: Immobilienspekulation in Brandgebieten verboten Die Bewohner von L.A. erleben eine Katastrophe. Tausende verlieren ihre …

Kalifornien: Immobilienspekulation in Brandgebieten verboten Die Bewohner von L.A. erleben eine Katastrophe. Tausende verlieren ihre …

Brandkatastrophe in Los Angeles: Erster Toter in Malibu Die genaue Zahl der Toten beim Flammeninferno rund um Los Angeles ist nicht …

Brandkatastrophe in Los Angeles: Erster Toter in Malibu Die genaue Zahl der Toten beim Flammeninferno rund um Los Angeles ist nicht …

Neue Brände erfassen Los Angeles – inzwischen brennt es auch in den …

Tausende Einsatzkräfte kämpfen gegen Feuer in Los Angeles Neue Brände erfassen Los Angeles – inzwischen brennt es auch in den …

Tausende Einsatzkräfte kämpfen gegen Feuer in Los Angeles Neue Brände erfassen Los Angeles – inzwischen brennt es auch in den …

© Foto: Ethan Swope/AP/dpa An der kalifornischen Pazifikküste tobt ein …

Feuerinferno bei Los Angeles schlägt Tausende in die Flucht © Foto: Ethan Swope/AP/dpa An der kalifornischen Pazifikküste tobt ein …

Feuerinferno bei Los Angeles schlägt Tausende in die Flucht © Foto: Ethan Swope/AP/dpa An der kalifornischen Pazifikküste tobt ein …

Foto: Sam Morris/Las Vegas Review-Journal/AP/dpa