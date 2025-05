Wegen einer vorübergehenden Baustelle wurden in der Matthäus-Bögl-Straße in …

Neumarkt: Halteverbotsschilder gestohlen Wegen einer vorübergehenden Baustelle wurden in der Matthäus-Bögl-Straße in …

Neumarkt: Halteverbotsschilder gestohlen Wegen einer vorübergehenden Baustelle wurden in der Matthäus-Bögl-Straße in …

Unbekannte haben sich am Osterwochenende auf der Brückenbaustelle Wolfsgrube …

Unbekannte versuchen Kraftstoff abzuzapfen Unbekannte haben sich am Osterwochenende auf der Brückenbaustelle Wolfsgrube …

Unbekannte versuchen Kraftstoff abzuzapfen Unbekannte haben sich am Osterwochenende auf der Brückenbaustelle Wolfsgrube …

In Schnaittenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach renoviert gerade ein …

Schnaittenbach: Diebstahl aus Baustelle In Schnaittenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach renoviert gerade ein …

Schnaittenbach: Diebstahl aus Baustelle In Schnaittenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach renoviert gerade ein …

Der Salzstadelplatz in Amberg ist von Montag bis voraussichtlich 30. April …

Amberger Salzstadelplatz bis Ende April gesperrt Der Salzstadelplatz in Amberg ist von Montag bis voraussichtlich 30. April …

Amberger Salzstadelplatz bis Ende April gesperrt Der Salzstadelplatz in Amberg ist von Montag bis voraussichtlich 30. April …

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag etwa 60 Altreifen entlang der B85 …

Rund 60 Altreifen an der B85 entsorgt Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag etwa 60 Altreifen entlang der B85 …

Rund 60 Altreifen an der B85 entsorgt Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag etwa 60 Altreifen entlang der B85 …

Foto: Cameris / shutterstock.com