Ministerium stellt Genussorte vor

Das Landwirtschaftsministerium und die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau haben 100 Genussorte in einem Wettbewerb ermittelt, ausgezeichnet und in einem Reiseführer präsentiert. 16 davon stellt das Ministerium jetzt Woche für Woche in je einem eigenen Videoclip vor.

Den Start macht der Oberpfälzer Genussort Naturpark Hirschwald. „Der Naturpark Hirschwald ist ein gutes Beispiel, wie Artenvielfalt, Umweltbildung, naturnahe Bewirtschaftung und regionale Gastronomie ideal zusammengehen“, so Landwirtschaftsministerin Kaniber. Zum Nachlesen gibt es die bayerischen Genussorte im Reiseführer „100 Genussorte in Bayern“, den es im Buchhandel gibt. Einen Link zum Video finden Sie hier: www.100genussorte.bayern