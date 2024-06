Missglücktes Überholen – ein Schwerverletzter

Bei einem Unfall nach einem missglückten Überholmanöver in Königstein im Landkreis Amberg-Sulzbach ist einer der Fahrzeuginsassen schwer verletzt worden.

Der Fahrer des Wagens setzte am Montagabend im Bereich einer Kuppe zum Überholen an, um an einem Jogger vorbeizufahren, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund von Gegenverkehr musste der 24-Jährige den Überholvorgang abrupt abbrechen und verlor hierbei die Kontrolle über sein Auto.

Der Wagen schleuderte in einen Graben und überschlug sich. Ein 21 Jahre alter Mitfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer sowie eine 21-jährige Fahrzeuginsassin wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls in ein Krankenhaus. (dpa/lby)