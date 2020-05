Mit Brecheisen und Mundschutz aus dem Garten gelaufen

Die Polizei Waldsassen hat am Mittwoch einen in Dieb in Bad Neualbenreuth im Landkreis Tirschenreuth geschnappt.

Am Mittwochmorgen meldete eine Frau der Polizei einen Mann, den sie mit Brecheisen und Mundschutz aus ihrem Garten laufen sah. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd schnappten die Polizisten den 37-jährigen mutmaßlichen Täter.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen ihn ein Einreiseverbot vorlag und er noch wegen eines weiteren Deliktes im Bundesgebiet gesucht wurde. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch den Besitzer eines Mountainbikes Marke Cube. Hinweise nimmt die Polizei Waldsassen entgegen.