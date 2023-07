Mitarbeiter feiern „100 Jahre Conrad“

„Was schätzt du am meisten an deinem Job?“ – Die häufigste Antwort von Conrad Mitarbeitenden: Unser Teamspirit, der Zusammenhalt und das Miteinander. Kein Wunder also, dass sich am 15. Juli rund 1.500 Mitglieder der „Conrad Family” die großartige Chance auf ein wirklich außergewöhnliches Familienfest nicht entgehen ließen: Aus aller Welt haben sie sich nach Wernberg-Köblitz in die Oberpfalz aufgemacht, um das 100-jährige Bestehen ihres Unternehmens zu feiern. Und sie alle haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Nicht nur die Bayern wissen, wie man feiert!

Es war ein Event der Superlative: Eingeladen zur Megaparty im Conrad Logistikzentrum waren die Beschäftigten und Rentner*innen aller Standorte – gekommen sind sie aus Deutschland, zwölf Ländern Europas und sogar Mitarbeitende aus Hongkong waren vertreten. Der Abend stand, wie könnte es anders sein, im Zeichen von Geschichte und Zukunft des Familienunternehmens, das sich seit 100 Jahren erfolgreich am Markt behauptet. Veränderungsbereitschaft und Wandel waren und sind die großen Themen, die sich wie ein roter Faden durch den Abend zogen.

Doch ein weiterer Punkt lag dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates Dr. Werner Conrad besonders am Herzen: „Conrad, das ist eine große europäische Familie, auf die wir sehr stolz sind. Unser Erfolg

ist nicht nur der Verdienst der Unternehmerfamilie, sondern es ist vor allem auch der unserer Mitarbeitenden. Sie arbeiten mit uns seit Generationen. Sie fühlen sich mit unserem Unternehmen verbunden und Sie dürfen zu Recht stolz auf das sein, was wir gemeinsam geschaffen haben!”

5 Millionen Euro für die Conrad Family

Mit diesen Worten wandte sich der Urenkel des Firmengründers an seine Belegschaft. Und stellte im nächsten Satz unter Beweis, dass Dankbarkeit für die gute Arbeit und die Loyalität seiner Mitarbeitenden für ihn und seine Familie mehr umfasst als warme Worte: „Es ist nicht nur eine Freude, sondern auch eine Ehre, mit Menschen wie Ihnen zusammenzuarbeiten. Die Gesellschafter haben

daher für Sie anlässlich unseres 100-jährigen Firmenjubiläums als besonderes Dankeschön 5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.”

Spende für „Ärzte ohne Grenzen”

Conradianer*innen sind echte Teamplayer. Im und außerhalb des Büros. Diesen Zusammenhalt spürte man auch kürzlich wieder, beim Amberg-Sulzbacher Firmenlauf nämlich. Gemeinsam kam das

Conrad Team in einem Monat auf 19.706 Kilometer -– und sicherte sich damit den Gesamtsieg. Viele Läufer*innen waren auch bei der Jubiläumsparty mit von der Partie und feierten ihren Triumph unter

tosendem Applaus: Für jeden gelaufenen Kilometer spendete das Unternehmen 10 Cent für einen wohltätigen Zweck. Am Ende kamen sogar 4.000 Euro für die Organisation „Ärzte ohne Grenzen”

zusammen. Denn spontan hatte sich die Geschäftsführung entschlossen, die erlaufende Summe zu verdoppeln.

Vom Team fürs Team

Nicht nur die Party selbst kam bei der Conrad Belegschaft super an: „Es war die Liebe zum Detail, mit der alles vorbereitet und geplant war. Die zuständigen Kolleg*innen haben echt alles gegeben und an

alles gedacht“, berichtet eine begeisterte Conradianerin. Shuttles zum und vom Veranstaltungsort sorgten für eine reibungslose und sichere An- und Abreise. Und mit Radtour, Yoga-Sessions und

Minigolf am Monte Kaolino gab es schon im Vorfeld der eigentlichen Party in und um die Firmenzentrale in Hirschau jede Menge zu erleben. Und so stellte Conrad Electronic an diesem denkwürdigen Wochenende einmal mehr unter Beweis: Die Oberpfalz ist wahrlich eine Reise wert. Nicht zuletzt dank seiner wunderbaren Menschen, von denen so viele Teil der großen Conrad Familie sind.