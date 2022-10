Solche Angestellten wünscht sich niemand: Eine Mitarbeiterin eines Schwandorfer Autozubehörhandels wird verdächtigt, Geld aus dem Firmentresor geklaut zu haben.

Der Filialleiter stellte am Donnerstag fest, dass 750 € aus dem Tresor fehlten und informierte die Polizei. Die verdächtige 18-Jährige hielt er so lange in der Firma fest. Bei den Ermittlungen verstrickte sie sich in Widersprüche. Das Geld konnte bislang jedoch nicht gefunden werden.