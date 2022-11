Betriebsunfall auf einer Baustelle in Mitterteich im Landkreis Tirschenreuth am Montagvormittag.

Ein Bauarbeiter rutschte aufgrund von Nässe bei Arbeiten auf einem etwa drei Meter hohen Gerüst aus und stürzte in die Tiefe. Der 58-Jährige wurde mit Rippenbrüchen, einer Kopfplatzwunde und Prellungen am Rücken in ein Krankenhaus gebracht.