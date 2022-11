Sonntagabend hat es in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Diendorf bei Nabburg …

Diendorf: Feuer in Einfamilienhaus Sonntagabend hat es in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Diendorf bei Nabburg …

Diendorf: Feuer in Einfamilienhaus Sonntagabend hat es in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Diendorf bei Nabburg …

Symbolfoto: Yan Krukov, pexels.com