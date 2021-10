Das BRK Amberg-Sulzbach wird für alle Impfwilligen von Mittwoch bis Sonntag (6. bis 10.10.202) eine mobile Impfstation im Cineplex Amberg aufbauen.

Da das Impfzentrum in Amberg inzwischen geschlossen ist und auch ab 11. Oktober die Schnelltests kostenpflichtig sein werden, bietet das BRK im Cineplex jetzt diese kurzfristige Impfstation ohne Terminvereinbarung an. Geimpft wird an den Tagen jeweils von 17 bis 21 Uhr. Die Impfungen sind auch ohne Kinobesuch möglich.