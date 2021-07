Mobile Impfstation in Schwandorf brennt vollständig aus

Am Samstagabend ging eine mobile Impfstation auf dem Globusparkplatz in Schwandorf in Flammen auf.

Kurz vor 19 Uhr musste der gesamte Globusmarkt evakuiert werden, nachdem der Anhänger zu brennen begonnen hatte. Auch die Fassade des Großmarktes wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Warenhaus konnte aber durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren verhindert werden.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verursachte ein technischer Defekt den Brand der mobilen Impfstation. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro.