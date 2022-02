„Molo Audace“: die erste Single der Band „I CantAutori“

„I CantAutori“: Zwei Italiener, ein Deutscher, die ihre Liebe zur italienischen Song-Poesie seit einigen Jahren in Deutschland live in einem erfolgreichen Tribute-Programm in Musik verwandeln.

Die auch in anderen Bands und Projekten deutschlandweit und international erfolgreichen Musiker präsentieren nun ihre erste Single: „Molo Audace“ ist die musikalische Liebeserklärung des Schlagzeugers Andrea Paoletti an seine Heimatstadt Triest, die der Sänger Rocky Verardo mit seiner einzigartigen Stimme in bester „Belcanto“ Tradition zelebriert.

Andrea machte sich 2015 mit seiner Vespa auf den Weg nach Norden über die Alpen zu seinem neuen Wohnsitz Regensburg in Bayern. Auf dieser Reise entstand „Molo Audace“ und wurde nun mit dem in Apulien aufgewachsenen Sänger und Pianisten Rocky Verardo und dem deutschen Gitarristen Richie Necker sowie weiteren musikalischen Gästen in Regensburg und Triest aufgenommen.