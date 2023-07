Monty Python’s „Spamalot“: OVIGO kündigt Castings an

2024 will das OVIGO Theater die Musical-Version der „Ritter der Kokosnuss“ auf die Bühne bringen. Das Stück wurde von Python-Mitglied Eric Idle als „Spamalot“ einst für den New Yorker Broadway geschrieben und soll für OVIGO auch die bislang aufwändigste Produktion ihrer Geschichte werden.

Dafür suchen die Theatermacher jetzt Unterstützung: August bis Oktober sollen dafür an drei Terminen Castings in Oberviechtach stattfinden. Es werden dann nicht nur Lieder aus dem Stück gesungen, sondern auch kleinere Szenen geprobt, um die ideale Besetzung für das Musical zu finden. „In Frage kommen theater- und musicalbegeisterte ab 12 Jahren“, so Andreas Lehmann, der in der Band auch als Pianist tätig sein wird. „Große Vorerfahrungen sind nicht nötig – jeder darf sich in lockerer Atmosphäre ausprobieren“, so Lehmann weiter.

Die Castings finden am MO, 28.08., MI, 06.09. und DI, 10.10. (jeweils 18 Uhr) statt. Anmelden kann man sich über info@ovigo-theater.de oder Telefon 0160 – 92 46 10 82.