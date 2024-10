„Spamalot“ wird Megahit – neue Termine angekündigt

© Foto: Florian Wein, OVIGO

Neben „Das Leben des Brian“ ist „Die Ritter der Kokosnuss“ der wohl bekannteste und beliebteste Film der legendären Komikertruppe Monty Python aus England. „Spamalot“ heißt die Umsetzung als Musical und wurde über ein Jahr vom OVIGO Theater vorbereitet. Am vergangenen Samstag feierte das Stück nun seine fulminante Premiere in der Schwarzachtalhalle Neunburg vorm Wald. Die Publikumsreaktionen an den ersten beiden Tagen waren durch die Bank euphorisch. Das Ensemble wurde mit minutenlangen Standing Ovations bedacht. Als Belohnung hatte das Team gleich zwei Zugaben parat, bei denen die Besucher fleißig mitsingen konnten.

Insgesamt sind rund 50 Menschen bei der Produktion „Spamalot“ beteiligt. Neben den Schauspielern gibt es Live-Musiker, Techniker, Bühnen-, Kostüm- und Maskenbildner, Requisiteure, Kulissenschieber und einen Inspizienten. Der riesige Aufwand, der betrieben wurde, hat sich nun ausgezahlt. Sieben der acht Vorstellungen in diesem Jahr sind bereits restlos ausverkauft. Schon frühzeitig hatte sich herumgesprochen, dass das OVIGO Theater mit „Spamalot“ wohl einen Megahit auf die Bühne bringt.

Lediglich für das Gastspiel am Sonntag, 3. November (19 Uhr) im Kurhaus Bad Abbach gibt es nun noch Resttickets. Aber: Aufgrund des phänomenalen Erfolgs und der immensen Nachfrage wurden nun weitere Termine für das neue Jahr veröffentlicht. Am 15. und 16. März kommt „Spamalot“ ins ACC Amberg. Am 21. März wird das Musical in der Stadthalle Neustadt/Waldnaab und am 23. März in der Stadthalle Landau an der Isar zu sehen sein. Im Sommer gibt es den Broadway-Hit als Open Air im Spitalhof Nabburg und auf der Naturbühne Schönberg Grafenwöhr zu sehen. Der Vorverkauf ist nun gestartet und erneut scheint es einen großen Run zu geben.

Wie auch im Film geht es um König Artus (Michael Zanner), der seine Ritter der Tafelrunde um sich schart und von Gott höchstpersönlich auserkoren wird, den Heiligen Gral zu finden. Auf dem Weg dahin erleben die Ritter allerlei kuriose und sehr lustige Abenteuer. Das Killerkaninchen, der arm- und beinlose schwarze Ritter („nur eine Fleischwunde“) oder die gemeinen Franzosen sind längst in die Filmgeschichte eingegangen. Neben bekannten Szenen aus dem Film gibt es eigens für das Stück geschriebene Lieder. Dazu gehört aber auch „Always Look on the Bright Side of Life“, das dank des Films „Das Leben des Brian“ bekannt wurde.

Mit Florian Wein beschäftigt das OVIGO Theater zwar einen hauptamtlichen Intendanten, mit Melanie Old eine Choreografin und mit Magdalena Wimmer eine Bühnen- und Kostümbildnerin, doch die Schauspieler, Bandmitglieder und Backstage-Helfer sind allesamt ehrenamtlich für den Verein tätig. „Sie spulen ein unglaubliches Pensum ab“, so Wein, der den Traum, „Spamalot“ auf die Bühne zu bringen, schon vor rund zehn Jahren hatte und nach der Premiere seine Freudentränen nicht mehr zurückhalten konnte. „Alle haben geweint“, so der OVIGO-Chef. „Dieses Erlebnis wird ihnen niemand mehr nehmen können.“

Tickets und weitere Informationen findet man unter ovigo-theater.de. Je nach Termin und Kategorie liegen die Preise bei zwischen 12 und 25 €. Für größere Gruppen, spezielle Vereine, Schüler oder beeinträchtigte Menschen gibt es verschiedene Ermäßigungen.

Tickets gibts in unserem Ticketshop