Moosbach: Feuer in der Dorfgaststätte

Donnerstagmorgen hat es in der Dorfgaststätte in Heumaden bei Moosbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab gebrannt. Ein Nachbar informierte die Rettungskräfte. Die Bewohner konnte das Haus rechtzeitig unverletzt verlassen.

Nach ersten Ermittlungen hat es wohl schon Mittwochabend im Kamin gebrannt – hier wurde aber der Kaminkehrer gerufen, der das Ganze kontrollierte. Am Morgen überhitzte der Kamin dann wieder und entzündete umliegende Balken. Der Brand zerstörte einen Teil des Dachstuhls. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache ermittelt die Polizei Vohenstrauß.