Schwächeanfall auf Turm: Mann mit Seilwinde gerettet

Ein 75-Jähriger besteigt einen Aussichtsturm und erleidet einen Schwächeanfall. Kurz darauf ist ein Rettungshubschrauber mit Seilwinde im Einsatz.

Ein Mann ist nach einem Schwächeanfall auf einem Aussichtsturm in der Oberpfalz mit der Seilwinde gerettet und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Der 75-Jährige bestieg am Dienstagvormittag den Turm am Rauhen Kulm in Neustadt am Kulm, wie die Polizei mitteilte. Im oberen Bereich des Treppenhauses erlitt der Erlanger demnach einen Schwächeanfall und stürzte mehrere Treppen hinunter auf ein Zwischenpodest. Dabei zog er sich unter anderem eine große Platzwunde am Kopf zu.

Zunächst eilte ein weiterer Wanderer zu Hilfe – dann versorgten ein Notarzt und Rettungskräfte ihn medizinisch im Turm. Im Anschluss barg die Bergwacht ihn vom Turm. Das Krankenhaus, in das er geflogen wurde, konnte er inzwischen wieder verlassen. (dpa/lby)