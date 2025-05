Morsche Hopfenstange bricht – Arbeiter stirbt

Bei Arbeiten auf einem Hopfenfeld bricht eine morsche Holzstange. Ein Arbeiter wird tödlich verletzt.

Ein morsche Hopfenstange hat einen Arbeiter in Niederbayern tödlich verletzt. Der 64-Jährige hatte nach Polizeiangaben auf einem Hopfenfeld in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) gearbeitet.

Am Freitag baute er nach bisherigen Erkenntnissen mit einem weiteren Mann Hopfenstangen ab. Dabei soll eine Stange gebrochen sein und ihn tödlich verletzt haben. Hopfenstangen sind aus Holz und teils bis zu zwölf Meter lang. An ihnen werden unter anderem Drähte und Schnüre befestigt. (dpa/lby)