Wolken, Regen und Schneefall zu Wochenbeginn

Bayern dürfte erneut eine Woche mit Wolken und Regen bevorstehen. Aber auch Lichtblicke soll es laut des Deutschen Wetterdienstes geben.

Die Menschen in Bayern sollten diese Woche wieder einen Regenschirm bereithalten. Vor allem der Süden sei von Niederschlägen betroffen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Heute müsse in Südbayern und der südlichen Oberpfalz mit Regen gerechnet werden. Nördlich davon dürfte es meist trocken und auch etwas sonnig werden. Maximal 6 bis 16 Grad und zum Teil starke Böen soll es geben.

In der Nacht zum Dienstag soll im Süden der Regen allmählich nachlassen, auch im Norden gebe es Auflockerungen. An den nördlichen Mittelgebirgen sei gebietsweise mit bodennahem Frost zu rechnen. Bis zum Vormittag erwarten die Wetterexperten zudem 5 bis 20 cm Neuschnee auf mindestens 1.200 bis 1.500 Meter Höhe. Tagsüber soll es bei maximal 10 bis 18 Grad in Alpennähe gelegentlich etwas regnen und in Richtung Norden sonniger sein.

Immer wieder Regen

Frost und vereinzelt ein paar Tropfen sagt der DWD für die Nacht zum Mittwoch an den Alpen voraus. Auch tagsüber werde dort und im angrenzenden Vorland zeitweise etwas Regen erwartet, weiter nördlich nach einem sonnigen Beginn zunehmend auch mehr Wolken. Mit höchstens 12 bis 18 Grad und zum Teil Böen sei zu rechnen.

In der Nacht zum Donnerstag und auch tagsüber soll es in Südbayern regnen. Im Norden dagegen erwartet der DWD teils starke Böen und nur selten Tropfen. Die Höchsttemperaturen lägen bei 12 bis 18 Grad. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz