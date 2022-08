Muntjak im Garten entdeckt

Ein 59-Jähriger hat am Donnerstagabend in seinem Garten in Kastl bei Amberg eine eher ungewöhnliche Tierart entdeckt. Eine aus Asien stammende Hirschgattung, ein Muntjak, machte sich in seinem Garten breit.

Der Anfangsverdacht konnte durch einen Jäger bestätigt werden. Das Tier wurde eingefangen und in eine Tierauffangstation verbracht. Ein Muntjak ist gemäß EU-Verordnung als invasiv eingestuft worden. Eine Verbreitung der aufgeführten Art kann der heimischen Artenvielfalt ernsthaft schaden. Auch ist eine Haltung, Beförderung oder Zucht nur mit Ausnahmegenehmigung erlaubt. Wie das Tier nach Kastl gelangte, ist bislang unklar.