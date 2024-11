Mutmaßliche Diebesbande in der Oberpfalz gefasst

Seit Monaten ermittelt die Polizei im Raum Regensburg wegen des Diebstahls von Zigarettenautomaten. Jetzt ist ein Durchbruch gelungen.

In der Oberpfalz hat die Polizei drei Männer festgenommen, die für eine Serie von Automatenaufbrüchen verantwortlich sein sollen. Bei einer Verkehrskontrolle in Beilngries (Landkreis Eichstätt) entdeckten die Beamten am Mittwoch im Auto der Verdächtigen einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten, wie die Polizei mitteilte. Die Männer im Alter zwischen 41 und 44 Jahren stehen demnach im Verdacht, 29 Automaten gestohlen und aufgebrochen zu haben.

Dabei sollen sie Zigaretten und Bargeld im Wert von 50.000 Euro erbeutet haben. Der angerichtete Schaden wurde ebenfalls auf über 50.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen wurden in einer der Wohnungen neben Teilen der Tatbeute mehrere gestohlene Fahrräder gefunden. Der 43-Jährige muss sich nun auch wegen dieser Delikte verantworten. Alle drei Männer befinden sich auf Anordnung des Ermittlungsrichters in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauerten an. (dpa/lby)