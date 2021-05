Mutmaßlichen Brandstifter am Tatort festgenommen

Ein 45-Jähriger soll am Dienstag einen Container auf einer Baustelle in Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach in der Nähe des Autobahnkreuzes in Brand gesteckt haben.

Ein Zeuge hatte die Polizei am frühen Morgen informiert, dass dort ein Mann schreit, mit einem Benzinkanister hantiert und einen Baucontainer in Brand gesetzt hat. Vor Ort konnten die Beamten den mutmaßlichen Brandstifter widerstandslos festnehmen und die Flammen mit einem Feuerlöscher ersticken. Es entstand ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro.

Die Kripo Amberg ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Der Tatverdächtige wurde vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.