In Amberg gibt es eine neue vom Freistaat geförderte Ladestation für E-Fahrzeuge. Und zwar am oberen Parkplatz des Malteserplatzes. Dort sind zwei Ladepunkte installiert.

Wer sein Elektrofahrzeug hier aufladen möchte, muss aber Gebühren zahlen. Eine Kilowattstunde kostet 35 Cent. Für den Bezahlvorgang braucht man die App des Betreibers „InAS“. In Amberg gibt es bereits jeweils vier Ladepunkte am Parkdeck Kräuterwiese und am Parkplatz des Amberger Congress Centrums.