Ein mutmaßlicher Insektenbiss hat am Mittwoch einen Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Tafel in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel in Oberfranken ausgelöst.

Eine 78-jährige Frau sortierte gerade Obstkisten, als sie einen Biss im linken Handgelenk bemerkte. Die verständigte Feuerwehr suchte die Räume ab – ohne Ergebnis. Nun soll ein Kammerjäger erneut nach dem Tier suchen. Die Seniorin begab sich vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus, konnte es aber am Donnerstagmorgen wieder verlassen.