Eine Frau hat am vergangenen Mittwoch in Wolfering im Kreis Schwandorf einen potentiellen Einbrecher in die Flucht geschlagen.

Der unbekannte Täter hatte am Morgen versucht, in das Einfamilienhaus einzudringen. Die Bewohnerin bemerkte Geräusche und sah, dass jemand die Kellertür aufdrücken wollte. Die Hausherrin machte daraufhin Licht an und betätigte einen Rollo. Der Unbekannte türmte daraufhin. Die Polizei in Nabburg ermittelt.