Nabburg mit Stadtmarketingpreis Bayern ausgezeichnet

Nabburg im Landkreis Schwandorf ist von Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger mit dem Stadtmarketingpreis Bayern ausgezeichnet worden. In der Kategorie Städte bis 10.000 Einwohner konnte sich Nabburg gegen fünf Mitbewerber durchsetzen.

Die Jury fand, dass mit der Imagekampagne „Nabburg – unsere Stadt“ ein sympathisches Identifikationsprojekt geschaffen wurde. Die Plakataktion mit bekannten Persönlichkeiten der Stadt lehnt sich an berühmte Gemälde, Filmszenen und Plattencover der vergangenen Jahrzehnte an. Durch die gelungene Kombination aus Bildsprache und örtlichem Leistungsangebot wirken die Botschaften sehr authentisch, so die Jury. Der Stadtmarketingpreis wird seit 2005 vergeben und vom bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert.