Nach Auseinandersetzung fehlen Handy und Geldbörse

Am Freitagabend ist ein Mann in Regensburg in eine Auseinandersetzung verwickelt und dabei bestohlen worden. Das 29-jährige Opfer war gegen 22 Uhr mit Bekannten im Stadtgebiet unterwegs.

Auf der Steinernen Brücke wurde die Gruppe Zeuge einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei ihnen unbekannten Männern. Der 29-Jährige wollte den Streit schlichten und wurde dabei mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt. Als weitere Passanten eingriffen, flüchteten die unbekannten Männer. Nach dem Gerangel stellte der 29-Jährige fest, dass sein Mobiltelefon, sowie sein Geldbeutel fehlen. Die Börse konnte wieder gefunden werden, allerdings fehlte das Bargeld. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.