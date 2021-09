Bagger kollidiert mit Bahnbrücke

Im Landkreis Cham ist am Freitagnachmittag ein Bagger mit einer Bahnbrücke kollidiert. Verletzt wurde niemand. Der Bagger war auf dem Anhänger eines LKW geladen.

Der LKW-Fahrer hatte beim Beladen anscheinend die Gesamthöhe der Ladung außer Acht gelassen. Der Bagger ragte 4,60 Meter in die Höhe. Als der LKW-Fahrer eine Bahnbrücke in Katzbach durchfahren wollte, kam es zur Kollision. Der Sachschaden am Bagger beläuft sich auf 10.000 Euro. Der entstandene Schaden an der Bahnbrücke kann erst nach einer Begutachtung durch einen Sachverständigen festgelegt werden. Der LKW-Lenker muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.