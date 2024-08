Nach Leichenfund: Polizei ermittelt Todesursache

Bei einer Brücke in Bayreuth finden Passanten einen Toten. Jetzt meldet die Polizei neue Erkenntnisse zur Todesursache.

Nach dem Fund eines Toten nahe einer Brücke in Bayreuth haben Experten die Leiche obduziert. Die Untersuchung habe ergeben, dass der junge Mann an einem medizinischen Notfall gestorben sei, teilte die Polizei mit. Dass jemand anderes Schuld am Tod des 28-Jährigen sein könnte, schließen die Ermittler demnach aus.

Am Montag hatten Passanten die Leitstelle des Rettungsdienstes verständigt, weil sie im Bereich der Brücke, die über den Roten Main führt, einen leblosen Menschen entdeckt hatten. Ein Notarzt stellte fest, dass der Mann bereits tot war. Zunächst war völlig offen, wie der Mann zu Tode kam. (dpa/lby)